Альфа-Банк определил срок поглощения Укрсоцбанка
На слияние Укрсоцбанка с Альфа-Банком потребуется до двух лет. Об этом сказал генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек в интервью ЭП.
"От полутора до двух лет", - сказал Свитек. По его словам, самое сложное в слиянии - технологическое слияние.
"Мы понимаем, что нет никакого смысла поддерживать две технологические платформы. Это очень дорого. Поэтому наша самая главная сложная задача - объединение двух технологических платформ, чтобы все клиенты были на одной технологической платформе", - отметил Свитек.
Напомним, Альфа-Групп закрыла сделку по покупке Укрсоцбанка осенью 2016 года.
Укрсоцбанк - один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на локальном рынке с 1990 года. Обновлённый Укрсоцбанк образовался 31 октября 2016 года путём операции по передаче 99,9% акций ПАО Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН) в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. Сеть Укрсоцбанка насчитывает 237 отделений, а персонал финансового учреждения - около 5000 сотрудников.
Альфа-Банк Украина - коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. По классификации НБУ банк относится к категории «банков с иностранным капиталом». Холдинговая компания ABHH имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, в частности, операционные компании (банки) ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.
Владельцами ABHH выступают Михаил Фридман - 32,8632%, Герман Хан - 20,9659% (оба - граждане Израиля, проживающие в Лондоне), UniCredit S.p.A. - 9,9%, Алексей Кузмичев - 16,3239%, Петр Авен - 12,4018%, Андрей Косогов - 3,6716% (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.
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