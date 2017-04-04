НБУ получит транш МВФ в ближайшие дни и в разных валютах

По словам замглавы НБУ, средства от МВФ поступят на счета регулятора в ближайшие дни

Транш на $1 млрд от Международного валютного фонда поступит на счета Национального банка Украины в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни", - сказал Чурий и добавил, что средства поступят в разных валютах. "Средства поступят в долларах США, в евро и фунтах стерлингов. Также часть транша поступит напрямую на счета НБУ в валюте СПЗ (специальные права заимствований, - ред.)", - сказал он.

Напомним, 3 апреля совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере $1 млрд.