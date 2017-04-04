НБУ получит транш МВФ в ближайшие дни и в разных валютах
Транш на $1 млрд от Международного валютного фонда поступит на счета Национального банка Украины в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.
"Ожидаем, что средства поступят на счета Нацбанка в ближайшие дни", - сказал Чурий и добавил, что средства поступят в разных валютах. "Средства поступят в долларах США, в евро и фунтах стерлингов. Также часть транша поступит напрямую на счета НБУ в валюте СПЗ (специальные права заимствований, - ред.)", - сказал он.
Напомним, 3 апреля совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере $1 млрд.
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