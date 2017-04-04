Новый меморандум: МВФ смягчил требования с учетом блокады

В связи с блокадой Фонд согласился не принимать во внимание проваленные в марте структурные маяки. Но условия по пенсионной реформе остаются жесткими

Международный валютный фонд (МВФ) сегодня, 4 апреля, обнародовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Суда по тексту, размещенному на официальном сайте, этот вариант практически не отличается от опубликованного партией Батькивщина в марте.



Ключевыми тезисами в нем были следующие.



1. Основной задачей Национального банка Украины (НБУ) остается увеличение золотовалютных резервов наряду с постепенной валютной либерализацией.



2. К началу августа все банки должны иметь уставный капитал не менее 200 млн грн. Финучреждения, которые не смогут этого сделать, НБУ обязался вывести с рынка.



3. Кабмин должен скорректировать показатель прожиточного минимума с учетом инфляции в связи с повышением минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн. До конца следующего года будет ограничен диапазон "защищенных" категорий работников.



4. До конца года планируется на 4% сократить штат в бюджетных учреждениях (за исключением военных). Количество занятых в госсекторе, как ожидается, сократят на 5% до конца этого года.



5. До конца этого года Кабмин обязался создать единый банк по всем получателям социальной помощи.



6. До конца июля должны быть пересмотрены коммунальные субсидии домохозяйств. С 1 апреля КМУ будет каждые полгода корректировать цену газа внутренней добычи.



7. До конца года - обязательная приватизация шести основных объектов: ОПЗ, Центрэнерго, та также ряда облэнерго.



Как следует из текста меморандума, МВФ согласился с мнением украинских властей, что влияние блокады Донбасса на ситуацию в Украине будет управляемым. В связи с блокадой Фонд также согласился не учитывать выполнение или невыполнение обязательств, которые в опубликованном Батькивщиной документе имели срок исполнения конец марта.



Однако несмотря на блокаду, есть ряд важных задач, где срок исполнения установлен на весну.



До конца апреля Верховная Рада должна одобрить концепцию пенсионной реформы, а до конца мая - принять закон о рынке земли.



Вместе с меморандумом Фонд опубликовал отдельное исследование о коррупции в Украине и ее влиянии на экономический рост. К этому прилагается и структурный маяк - до конца мая должны быть расширены полномочия НАБУ, в частности, агентству необходимо предоставить право на прослушивание.



Комментируя решение Совета МВФ о выделении Украине четвертого транша, заместитель директора-распорядителя Дэвид Липтон отметил, что, несмотря на создание антикоррупционных институтов, о реальных результатах борьбы с коррупцией в Украине пока говорить не приходится.



Наконец, от мартовского варианта этот меморандум отличается макроэкономическими прогнозами. В связи с блокадой Фонж ухудшил прогноз по ВВП на этот год (с 2,9% до 2%), зато улучшил на следующий (с 3% до 3,1%). При этом прогноз по инфляции остался неизменным. все это совпадает с прогнозами НБУ, который считает, что блокада повлияет на экономический рост и дефицит текущего счета, но на росте цен скажется незначительно.



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