Гройсман: Представим пенсионную реформу в ближайшие месяцы

Премьер-министр обещал в ближайшие месяцы предложить конкретное решение по пенсионной реформе

В ближайшие месяцы парламент выйдет с конкретным решением относительно пенсионной реформы. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала 112 Украина.



"Я думаю, что мы в ближайшие месяцы уже выйдем с конкретным решением", - ответил премьер на вопрос, когда проект реформы внесут в Верховную Раду.



Согласно обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, Верховная Рада должна одобрить концепцию пенсионной реформы до конца апреля.



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Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.



В долгосрочном плане реформа должна экономить 3% ВВП, в частности за счет увеличения трудового стажа при выходе на пенсию.



Ранее Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.



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