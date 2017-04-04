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Гройсман: Представим пенсионную реформу в ближайшие месяцы

04.04.2017 23:24
Премьер-министр обещал в ближайшие месяцы предложить конкретное решение по пенсионной реформе

В ближайшие месяцы парламент выйдет с конкретным решением относительно пенсионной реформы. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала 112 Украина.

"Я думаю, что мы в ближайшие месяцы уже выйдем с конкретным решением", - ответил премьер на вопрос, когда проект реформы внесут в Верховную Раду.

Согласно обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, Верховная Рада должна одобрить концепцию пенсионной реформы до конца апреля.

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Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

В долгосрочном плане реформа должна экономить 3% ВВП, в частности за счет увеличения трудового стажа при выходе на пенсию.

Ранее Гройсман заявил, что при проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, МВФ, Гройсман
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