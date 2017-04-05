Болевые точки. Что правительство пообещало МВФ

Ключевые обязательства Украины перед Фондом

В понедельник, 3 апреля, Международный валютный фонд принял долгожданное решение о выделении Украине очередного кредитного транша в $1 млрд. С получением этих средств Украина практически пересекла экватор программы МВФ - из запланированных $17,5 млрд Фонд перечислил уже $8,4 млрд.

Предыдущие программы финансирования между Фондом и Украиной всегда обрывались на середине пути из-за саботажа реформ. "Украина получит рекордный - четвертый транш в рамках программы МВФ. Ни в одной из предыдущих программ нам не удавалось дойти до четвертого транша", - говорит член группы стратегических советников при Кабмине Павел Кухта.

Сможет ли Украина взять следующий барьер в программе? Вчера МВФ и Минфин опубликовали текст обновленного меморандума, в котором прописан дальнейший план реформ в стране. LIGA.net проанализировала документ и выделила 10 наиболее важных сфер, в которых украинское правительство связало себя обязательствами.

Пенсионная реформа

До конца апреля Верховная Рада должна утвердить комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года. Исходя из текста меморандума, она предусматривает некий набор вариантов выхода на пенсию "с расширенным диапазоном пенсионного возраста". Этот диапазон будет варьироваться в зависимости от приобретенного страхового стажа. Требования к страховому стажу, в свою очередь, будут усилены. При этом сам МВФ также рекомендует Украине постепенно увеличить пенсионный возраст до 63-65 лет до 2031 года. Будет расширена база налогообложения единым соцвзносом.

В правительстве считают, что комплексная пенсионная реформа даст экономию в размере 3% ВВП. На данный момент годовой дефицит Пенсионного фонда, покрывающийся госбюджетом, достигает 150 млрд грн или свыше 5% ВВП.

Налоговые новшества

Правительство обещает воздерживаться от существенного урезания налогов и налоговых амнистий. К очередным изменениям стоит готовиться предпринимателям на упрощенной системе налогообложения - меморандум предполагает усиление требований к "упрощенцам" уже с 2018 года. При этом он исключает введение каких-либо систем льготного налогообложения, за исключением местных налогов на имущество для компаний в индустриальных зонах.

Будет отменен мораторий на проведение налоговых аудитов и проверок малых предприятий, касающихся официального трудоустройства сотрудников. Штрафы за неофициальное трудоустройство увеличат. Для наполнения бюджета правительство также планирует легализировать добычу янтаря и азартные игры.

Реформа ГФС

Налоговую службу и Таможню объединят в одно юридическое лицо. Планируется также консолидация региональных налоговых и таможенных органов в единый офис на уровне каждого региона. В 1-ом полугодии ГФС создаст единую справочную базу данных таможенной стоимости. В центральном офисе ГФС заработает одноуровневая система решения споров, также будет создан обособленный реестр судебных решений.

До конца апреля Верховная Рада должна принять закон о создании службы финансовых расследований, которая заменит налоговую милицию. В составе нового органа будет работать меньше людей, но зарплаты и уровень технического оснащения у них будут выше.

Открытие рынка земли

Верховная Рада примет закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения до июня 2017-го. С 2018 года мораторий на продажу сельхозземель утратит силу. В меморандуме не уточняется, будут ли установлены какие-либо ограничения на покупку земель иностранными компаниями и гражданами.

Коммунальные тарифы и субсидии

До конца июня 2017-го правительство пересмотрит параметры коммунальных субсидий для улучшения их адресности. Будет внедрена корректировка социальных норм потребления энергоресурсов в непиковые месяцы. Кроме того, планируется внедрение тарифа на распределение газа и отопления, который позволит перенести часть стоимости услуг на летние месяцы. По расчетам правительства, эти меры позволят ограничить объем субсидий в 2017 году суммой 47 млрд грн.

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Для поддержания экономически обоснованного уровня тарифов на газ вводится механизм автоматической корректировки стоимости услуг раз в полгода, если тариф отклоняется от полного покрытия себестоимости на 10% и больше. До сентября Кабмин утвердит постановление о монетизации субсидий ЖКХ на уровне компаний-поставщиков коммунальных услуг. Это позволит газовым трейдерам конкурировать с Нафтогазом. Правительство также обещает ликвидировать схемы, связанные с "рассрочкой" оплаты за отопление.

В 1 полугодии 2017-го парламент должен принять закон о проверке получателей соцпомощи на основе анализа их доходов и активов. А до 2018 года Минфин создаст централизованный банк получателей соцпомощи. Все граждане, которые не подпадают под критерии для начисления каких-либо льгот, будут их лишены.

Медицинская реформа

Внедряется новый механизм финансирования в сфере первичных медицинских услуг - "деньги идут за пациентом". Другими словами, чем больше граждан зарегистрировались на прием в ту или иную клинику или к конкретному врачу, тем больше денег получат последние. Новая система заработает с июля 2017 года.

Закупки медицинских услуг и амбулаторных лекарств будут проводиться через новую структуру - Национальную медицинскую службу. Ее сформируют в первом полугодии 2017-го. Также в этом году должна появиться программа компенсации стоимости амбулаторных лекарств.

Масштабная приватизация

Правительство создаст новую классификацию объектов госимущества в зависимости от их стратегического значения для государства. Она позволит ликвидировать госпредприятия с нулевыми активами или те госкомпании, чьи обязательства превышают активы. Меморандум предписывает ускорение приватизации средних и малых объектов госсобственности. Продажи последних переведут на систему ProZorro уже в 1 полугодии 2017-го.

Крупнейший актив на балансе Фонда госимущества - Одесский припортовый завод - должен быть приватизирован уже в 1 полугодии2017-го. Торги по Центрэнерго, пакетам акций ряда облэнерго и Турбоатому нужно провести до октября. К этому сроку необходимо также завершить приватизацию концерна Укрспирт, в состав которого входит около 150 госпредприятий.

Реформа госсектора

До июля 2017-го правительство проведет анализ системы занятости и оплаты труда в госсекторе. До конца года количество работников бюджетной сферы (за исключением военных) должно сократиться на 4%, а до 2020 года - еще на 10%. Тарифную сетку госслужащих отвяжут минимальной зарплаты.

Борьба с коррупцией

Правительство обещает повысить качество информации, раскрываемой чиновниками в своих электронных декларациях. В частности, на низком уровне находится раскрытие информации о заграничных активах. Для решения проблемы НБУ и Госфинмониторинг должны наладить обратную связь со своими контрагентами за рубежом.

К середине апреля в Верховную Раду необходимо внести законопроекты, касающиеся создания и принципов работы антикоррупционных судов. Речь идет об обеспечении их бюджетной автономии и независимом отборе персонала. Антикоррупционные суды должны заработать до апреля 2018 года.

Реформа банковского сектора

В 1 полугодии НБУ вместе с МВФ и Мировым банком утвердит планы реструктуризации крупных банков (1-ой и 2-ой группы), показывающих операционные убытки. Полная диагностика всей банковской системы должна завершиться до октября 2017 года. В случае необходимости остальные финучреждения подадут свои планы реструктуризации до 2018 года. Банки, которые до середины июняне выполнят требования по наращивания уставного капитала до 200 млн грн, выведут с рынка.

НБУ также усилит контроль за отмыванием денег через коммерческие банки и будет ежеквартально проводить как минимум четыре проверки банков, которые находятся в группе риска. Информация о нарушениях и наложенных санкциях будет публичной.

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Правительство обещает создать независимые наблюдательные советы в госбанках. До 15 апреля Украина также должна выбрать международную фирму, которая будет вести переговоры о реструктуризации и взыскании задолженности по кредитам экс-собственников ПриватБанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В мае набсовет ПриватБанка должен утвердить стратегию реструктуризации кредитного портфеля, которая, в свою очередь, будет завершена до июля 2017-го. Промежуточные результаты выполнения стратегии будут публиковаться раз в два месяца.

От Фонда гарантирования вкладов МВФ ожидает продажи активов проблемных банков на международных площадках минимум на 10 млрд гривен уже в 1 полугодии 2017-го.

Олег Сорочан