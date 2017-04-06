Гонтарева не писала заявление об отставке - НБУ

Глава НБУ Валерия Гонтарева работает и выполняет свои обязанности, заявили в Нацбанке

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева продолжает исполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба НБУ.

"Заявление не написано. Председатель НБУ продолжает исполнять свои обязанности", - заявили в пресс-службе.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Гонтарева написала заявление об отставке.

"В общении с журналистами в четверг утром она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост. Напоминаем, что решение об отставке главы НБУ принимает президент, а утверждает Верховная Рада", - сказано в сообщении НБУ на странице в Facebook.

Сегодня под домом главы НБУ представители Национального корпуса провели акцию протеста. Видео

О том, что глава НБУ уходит в отставку на прошлой неделе заявила народный депутат от БПП Ирина Луценко, в НБУ эту информацию не подтвердили. Позже сама же Луценко опровергла свое заявление.