Порошенко подписал налоговое соглашение между Украиной и Мальтой
Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговым уклонениям по налогам на доходы и протокола к ней". Об этом сообщает пресс-служба АП.
Парламент принял этот законопроект 13 апреля.
Конвенция и протокол к ней были подписаны 4 сентября 2013 года в Киеве.
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