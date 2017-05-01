Порошенко подписал налоговое соглашение между Украиной и Мальтой

Президент подписал конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Мальтой

Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговым уклонениям по налогам на доходы и протокола к ней". Об этом сообщает пресс-служба АП.



Парламент принял этот законопроект 13 апреля.



Конвенция и протокол к ней были подписаны 4 сентября 2013 года в Киеве.

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