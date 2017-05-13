Индонезия намерена печатать деньги в Украине
Индонезийская государственная компания Peruri намерена наладить сотрудничество с Национальным банком Украины (НБУ) в области изготовления денег. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Делегация Peruri 11 мая обсудила с и.о. председателя НБУ Яковом Смолием возможность установления стратегических партнерских отношений в области изготовления высокозащищенного бумаги, банкнот и монет.
"Нас привлекает возможность сотрудничества с Украиной, поскольку уровень производственных мощностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины полностью соответствует современным мировым стандартам", - отметил технический директор компании Peruri Хардж Сумарти Субандрио.
Сейчас меморандум о договоренности согласовывается сторонами.
Peruri принадлежит правительству Индонезии на 100% и производит деньги для нужд собственной страны и международного рынка.
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