Индонезия намерена печатать деньги в Украине

Индонезийская госкомпания Peruri обсуждает с НБУ сотрудничество в области печати денег

Индонезийская государственная компания Peruri намерена наладить сотрудничество с Национальным банком Украины (НБУ) в области изготовления денег. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Делегация Peruri 11 мая обсудила с и.о. председателя НБУ Яковом Смолием возможность установления стратегических партнерских отношений в области изготовления высокозащищенного бумаги, банкнот и монет.



"Нас привлекает возможность сотрудничества с Украиной, поскольку уровень производственных мощностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины полностью соответствует современным мировым стандартам", - отметил технический директор компании Peruri Хардж Сумарти Субандрио.



Сейчас меморандум о договоренности согласовывается сторонами.



Peruri принадлежит правительству Индонезии на 100% и производит деньги для нужд собственной страны и международного рынка.

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