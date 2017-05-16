Пожарные методы. Чем чревато повышение ставки ЕСВ
С появлением скромных предпосылок к восстановлению экономического роста (по данным Госстата, ВВП в 1 квартале 2017-го вырос на 2,4% в годовом измерении) в правительстве уже зреет "заговор" с целью повышения ставки единого социального взноса. Профильное министерство в лице министра Ревы планирует поднять размер ЕСВ для предприятий с вредными условиями производства соответственно на 15% и 7% (ставка составит 37% и 29%).
Правительство в очередной раз существенно меняет в худшую сторону (вспомним "пожарное" поднятие МЗП до 3200 грн в начале года) условия ведения бизнеса в Украине. Без широкого публичного обсуждения, посреди бюджетного года, денонсируя все обещания по неизменности уровня налоговой нагрузки на зарплату.
При этом снижение в 2015 году ставки ЕСВ до 22% так и не позволило предложить украинскому бизнесу конкурентный со странами Европы и ОЭСР уровень налогообложения трудовых доходов. Исследование ОЭСР "Taxing Wages 2017" оценивает уровень налоговой и социальной нагрузки на трудовые доходы (сумма налогов, уплачиваемых как работниками, так и работодателями) в 36% по странам ОЭСР. В Украине нагрузка на зарплаты составляет 41,5% даже при ставке ЕСВ в 22%. Продукция большинства предприятий, подпадающих под новый социальный эксперимент, гарантированно станет неконкурентоспособной.
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Основной причиной снижения ЕСВ в 2015 году называли тотальную тенизацию зарплат в стране. По разным расчетам, она достигает от 160 до 200 млрд. грн. ежегодно. Такое положение дел обуславливалось именно несоразмерной налоговой нагрузкой. Но если снова начать повышать ЕСВ, о детинизации зарплат можно будет забыть на долгие годы.
Подобные действия социального блока правительства - поднятие минимальной зароботной платы, ЕСВ на спящие ФОПы, отрыв социальных стандартов от МЗП, а теперь и контрреволюция реформы ЕСВ - дают четко ощутимый этатический крен в смене курса правительства.
Социальную политику Кабмина сложно назвать дружественной рынку, либеральной или технократической. Руководствуясь благими намерениями о сокращении дефицита Пенсионного фонда, социальный блок правительства постоянно генерирует сомнительные, квазифискальные решения. Эти инициативы несут существенные риски падения спроса, банкротства предприятий, роста безработицы и, наконец, угрозу экономическому росту.
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Что стоит за этими хаотичными действиями? Стойкое нежелание/неготовность проводить радикальную пенсионную реформу. Намного проще переложить это бремя на экономически активное население Украины, чем проводить верификацию социальных выплат, прекращать массовые злоупотребления в социальных фондах и сокращать неэффективные государственные расходы бюджета.
Ситуация в пенсионной системе страны действительно сложная, но выход есть. Как минимум, должно прийти понимание, что спецпенсии и ранний выход на пенсию не должны финансироваться из бюджета. Нужно не увеличивать ЕСВ, а перевести все эти доплаты из солидарного уровня на уровень негосударственного пенсионного обеспечения.
Решение о снижении ЕСВ до 22% было концептуально верным для Украины, его пересмотр или ревизия будет огромной ошибкой. Но в Кабмине это понимают далеко не все.
Вячеслав Черкашин, эксперт по вопросам налоговой политики Реанимационного пакета реформ (РПР)
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