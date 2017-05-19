Украина получит пятый транш МВФ - и.о. главы НБУ

По словам Якова Смолия, НБУ ожидает, что общая сумма транша составит $4,5 млрд

Украина получит пятый транш кредита Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества. Об этом заявил и.о. главы Национального банка Украины Яков Смолий в кулуарах ежегодной исследовательской конференции, сообщает УНИАН.

Смолий напомнил, что миссия будет работать с НБУ, правительством и Администрацией президента по четырем ключевым направлениям: пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития государственных банков. "Я думаю, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус, и мы получим очередной транш", - сказал он.

При этом Смолий не стал прогнозировать сроки получения следующего транша, напомнив, что до конца года теоретически возможно еще два-три пересмотра программы с МВФ. "Мы ожидаем, что общая сумма составит $4,5 млрд, и срок будет зависеть от того, как Совет директоров МВФ примет решение", - добавил он.

Напомним, совет директоров МВФ 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. НБУ получил очередной транш МВФ в размере $1 млрд 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд - максимального уровня с середины 2014 года.

Очередная миссия Фонда приступила к работе в Киеве 16 мая, как и планировалось ранее.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.