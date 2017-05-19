Сенат Канады ратифицировал торговое соглашение с Украиной
Сенат Канады ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли на своей странице в Twitter.
"Сенат Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной. Остался лишь подпись генерал-губернатора", - гласит сообщение.
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Украина и Канада подписали соглашение о свободной торговле 11 июля прошлого года.
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