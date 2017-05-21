Россия слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой - Могерини
Российская Федерация слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает CNBC.
"Если посмотреть на состояние российской экономики сегодня, ее с трудом можно назвать сверхдержавой. ВВП России ниже, чем у большинства стран Евросоюза", - объяснила Могерини.
Она отметила, что при этом страна-агрессор много инвестирует в оборонительную и военную деятельность. И при том, что Россия входит в список ключевых игроков на мировой сцене, финансирование по-настоящему затратных проектов ей не по плечу, убеждена Могерини. В числе таких проектов она назвала восстановление Сирии.
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