Курс Bitcoin превысил $2 тыс.
22.05.2017 10:17
Капитализация рынка Bitcoin достигла $33,6 млрд
Курс криптовалюты Bitcoin 20 мая впервые превысил $2 тыс. на фоне глобальной политической неопределенности, сообщает Coindesk.
Bitcoin превысил эту отметку в субботу в 17:42, и до конца торгов больше не опускался ниже этого уровня. Пик был зафиксирован в 21:20 - $2061,88 за один Bitcoin.
В воскресенье днем Bitcoin стоил $2056,21 (+0,22%).
Капитализация рынка Bitcoin - до $33,6 млрд, тогда как еще 25 апреля она составляла $20,6 млрд.
Источник: finclub.net
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