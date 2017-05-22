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Курс Bitcoin превысил $2 тыс.

22.05.2017 10:17
Капитализация рынка Bitcoin достигла $33,6 млрд

Курс криптовалюты Bitcoin 20 мая впервые превысил $2 тыс. на фоне глобальной политической неопределенности, сообщает Coindesk.

Bitcoin превысил эту отметку в субботу в 17:42, и до конца торгов больше не опускался ниже этого уровня. Пик был зафиксирован в 21:20 - $2061,88 за один Bitcoin.

В воскресенье днем Bitcoin стоил $2056,21 (+0,22%).

Капитализация рынка Bitcoin - до $33,6 млрд, тогда как еще 25 апреля она составляла $20,6 млрд.

Источник: finclub.net

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin
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