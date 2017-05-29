Свобода движения. НБУ ослабил валютные ограничения для бизнеса

Отмена ограничений может оказать незначительное давление на валютный рынок

Национальный банк вновь смягчил валютные ограничения для бизнеса. На такой шаг НБУ решился после длительного спокойствия на валютном рынке и замедления роста цен. Последний скачок курса произошел в январе, с тех пор гривня укрепилась более чем на 5%. Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2% в годовом измерении. ЛIГА.net выяснила, как очередной этап валютной либерализации может повлиять на экономику и курс гривни.

Что разрешил Нацбанк

Постановлением от 25 мая Нацбанк упростил работу компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. С сегодняшнего дня максимальный срок для расчетов по операциям с экспорта и импорта товаров продлевается со 120 до 180 дней. Такой шаг облегчит условия работы предприятий и может оказать краткосрочный эффект на валютный рынок, считают банкиры.

"Потенциально это может повлиять на незначительный рост курса доллара, однако колебания не будут критичными. В целом, мы не ожидаем, что в ближайшие месяцы доллар может резко и кардинально укрепиться", - говорит Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.

Бизнесу также позволили досрочно погашать займы перед внешними кредиторами, если обеспечением по этим кредитам выступали обязательства международных финансовых организаций. В то же время Национальный банк для предотвращения непродуктивного оттока капитала будет требовать раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах нерезидентов-кредиторов.

Требования будут действовать во всех случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком. Это решение, по оценкам экспертов, вряд ли способно оказать давление на валютный рынок, но открывает возможности для привлечения капитала в страну.

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"НБУ предпринимает шаги по либерализации осторожно и постепенно. Не всегда они сразу приносят глобальные изменения. Но капля камень точит. Отмена ограничений окажет позитивное влияние, как на повышение экспортного потенциала, так и на увеличение инвестиционной привлекательности", - говорит Сергей Мамедов, глава правления банка Глобус.

Нацбанк также упростил жизнь иностранным инвесторам. Им позволено выводить за границу деньги, вырученные от продажи ценных бумаг украинских компаний, корпоративных прав, а также вследствие уменьшения уставных капиталов юрлиц, выхода из акционерных обществ. Изменения вступают в силу с 12 июня.

"Данный шаг призван хоть немного улучшить инвестклимат, находящийся сейчас на уровне исторического минимума. Однако, вероятнее всего, он будет использован для упрощения бегства капитала из страны", - предполагает Никита Мишаков, главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках ОТП Банка.

По расчетам НБУ, в прошлом году в Украину поступил $1,1 млрд ПИИ, без учета рекапитализации иностранных банков. Основными странами-инвесторами в Украину стали Россия, Кипр, Великобритания. Приток инвестиций из кипрских компаний, как правило, контролируют резиденты Украины.

Что будет дальше

НБУ постепенно снимает валютные ограничения, введенные в 2014-2015 гг. Нацбанк уже разрешил репатриацию дивидендов иностранных инвесторов за 2014-2015 годы, отменил обязательную продажу валюты, поступающей для осуществления иностранных инвестиций. Также снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортеров до 50%, сокращен срок бронирования гривни для покупки валюты на межбанке до одного дня. Физлицам Нацбанк позволил ежедневно покупать валюту на 12 тыс. грн в день и снимать с депозитных валютных счетов до 250 тыс. грн в сутки.

Со временем эти и другие ограничения НБУ планирует полностью отменить. Это предусмотрено как соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 года, так и договоренностями с МВФ. Скорость снятия ограничений зависит исключительно от экономических условий: низкой инфляции, стабильного экономического роста, отсутствия существенных разрывов в платежном балансе, стабилизации финансовой системы и продолжения программы с МВФ.

Эксперты предполагают, что следующие шаги Нацбанка по либерализации ограничений, будут сделаны в пользу иностранных инвесторов, международных компаний и физических лиц. "Думаю, регулятор продолжит смягчать ограничения для физлиц. Постепенное расширение лимитов на покупку валюты не несет угрозы для рынка. Также Нацбанк может разрешить дальнейшую репатриацию дивидендов", - говорит Константин Фастовец, аналитик ИК Adamant Capital.

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"Следующие шаги по валютной либерализации могут быть предприняты в направлении дальнейшего снижения процента обязательной продажи валютной выручки вплоть до полной отмены обязательной продажи. Кроме того, регулятор планирует дальнейшее снижение и последующее снятие ограничения по размеру предоплаты за импортные контракты без применения аккредитивов", - добавляет Сергей Мамедов.

В рамках либерализации НБУ намерен вынести на голосование Верховной Рады новый законопроект об иностранной валюте, предусматривающий отмену запретительных норм, касающихся инвестиций за рубеж, лицензирования валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов. Замглавы правления НБУ Олег Чурий ранее говорил ЛІГА.net, что драфт нового закона планируют внести в парламент во втором квартале.

Кристина Болотова

