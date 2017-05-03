НБУ намерен провести валютную амнистию для физлиц

Нацбанк избавит от штрафных санкций физлиц-резидентов, которые раскроют свое участие в подконтрольных иностранных компаниях

Национальный банк Украины (НБУ) намерен провести валютную амнистию для физических лиц-резидентов, раскрывших свое участие в иностранных компаниях, которые они контролируют. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Амнистия предусматривает, что физические лица, которые задекларируют доли в таких компаниях, будут освобождены от применения штрафных санкций за нарушение режима иностранного инвестирования за границу и легализации долей в фирмах.



Также НБУ поддерживает введение так называемого разового декларирования. Этот внутренний регуляторный шаг будет способствовать как валютной либерализации, так и расширению налоговой базы в будущем.

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