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НБУ намерен провести валютную амнистию для физлиц

03.05.2017 11:28
Нацбанк избавит от штрафных санкций физлиц-резидентов, которые раскроют свое участие в подконтрольных иностранных компаниях
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) намерен провести валютную амнистию для физических лиц-резидентов, раскрывших свое участие в иностранных компаниях, которые они контролируют. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Амнистия предусматривает, что физические лица, которые задекларируют доли в таких компаниях, будут освобождены от применения штрафных санкций за нарушение режима иностранного инвестирования за границу и легализации долей в фирмах.

Также НБУ поддерживает введение так называемого разового декларирования. Этот внутренний регуляторный шаг будет способствовать как валютной либерализации, так и расширению налоговой базы в будущем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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