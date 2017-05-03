Минфин пояснил, почему $1,1 млрд Януковича направлены в резервы
До внесения изменений в государственный бюджет на этот год 1,1 млрд, конфискованные у беглого экс-президента Виктора Януковича будут числиться в международных резервах Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, отвечая на вопрос в соцсети.
"…по 1,1 млрд - нет противоречия. Их можно тратить (конечно, сумму, првышающую запланированную в государственном бюджете, можно тратить только после внесения изменений в бюджет), одновременно валютные средства, находящиеся на счете Казначейства, в НБУ зачисляются в золотовалютные резервы. Поэтому эти средства пока не израсходованы - являются частью резервов", - написала она.
Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что регулятор положительно оценивает увеличение международных золотовалютных резервов на $1,1 млрд.
Гонтарева отметила, что рост резервов очень важен для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.
28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. Президент Петр Порошенко затем сказал, что эти средства пойдут на нужды ВСУ.
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