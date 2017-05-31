Нацбанк снял ряд валютных ограничений для физ- и юрлиц, оставив продажу 50% выручки экспортеров

Национальный банк Украины (НБУ) снял ряд ограничений на валютном рынке для физических и юридических лиц.

Как сообщила пресс-служба НБУ, регулятор ослабил ограничения, "смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка". Это стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке и сбалансированности инфляционных рисков, отметили в Нацбанке.

НБУ отменил запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей $100 тыс. в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен был выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.

Также снимаются ограничения для физлиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).

Кроме того НБУ разрешил банкам проводить обмен иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.

"Снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков", - считают в НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ № 44 от 30 мая 2017 года. Отмена ограничения для физлиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций, вступает в силу 12 июня 2017 года. Остальные изменения, утвержденные этим документом, вступают в силу с 31 мая 2017 года.

"Учитывая необходимость дальнейшей поддержки стабильности валютного рынка Украины, Национальный банк решил сохранить действие требования об обязательной продаже поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц на уровне 50%", сообщили в НБУ.

Напомним, в начале апреля текущего года НБУ смягчил это требование с 65% до 50% для содействия экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, впоследствии продается за границу.

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