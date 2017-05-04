К закрытию межбанка доллар подешевел на 2 копейки

В четверг, 4 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,48/26,51, к закрытию котировки составили 26,46/26,49

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,51.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,46/0,4609 к закрытию котировки составили 0,4559/0,457.

Торги по евро начались с котировок 28,8261/28,8587, к закрытию котировки составили 28,9393/28,9792.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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