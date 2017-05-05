В Одессе установили биткоин-банкомат
В Одессе заработал терминал для покупки и продажи криптовалюты биткоин. Об этом сообщает издание ForkLog.
Банкомат расположен в торговом центре на улице Екатерининской.
Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривни, а также можно продать биткоины и получить гривни на руки. Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 грн. Выдача происходит на суммы, кратные 500 гривням.
В феврале количество биткоин-банкоматов в мире, по данным сервиса CoinATMRadar, превысило тысячу.
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