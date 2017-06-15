Украина намерена рефинансировать внешний долг
Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.
По его словам, ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. "Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью", - сказал министр.
"Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогрессе в программе сотрудничества с МВФ. Это не значит, что МВФ не стоит упоминания. Просто мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать внутри страны... Я верю в этот позитивный путь. Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но процесс управляем", - добавил Данилюк.
Вчера на заседании Кабмина министр финансов соощил, что поставлена задача сократить госдолг в 2018-2019 годах до 55% от ВВП с текущих 66,8%.
По словам Данилюка, валютные займы в государственном долге Украины составляют 70%.
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