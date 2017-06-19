Кабмин намерен выделить дополнительно 15 млрд грн на субсидии
Кабинет министров планирует 21 июня принять решение о внесении изменений в госбюджет на текущий год с целью проведения расчетов по коммунальным льготам и субсидиям. Как сообщает пресс-служба, правительство потребовало от местной власти обеспечить стопроцентные расчеты с поставщиками ресурсов.
"Мы проводим верификацию всех льгот и субсидий. Мы аккумулировали 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду будет принято решение правительства об изменениях в бюджет, направим его в парламент и будем просить парламентариев поддержать", - отметил премьер Владимир Гройсман.
Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики в ходе переоформления субсидий на отопительный сезон 2017-2018 гг. проводит верификацию семей-получателей государственной помощи, в результате чего отсеивается от 2% до 5% субсидиантов.
По данным Кабмина, в 2016 г. на различные виды социальной защиты, в том числе и на субсидии по оплате коммунальных услуг, было потрачено 258 млрд грн, или 31% общего бюджета.
После установления единой цены на газ в октябре 2015 г. на уровне 6879 грн/тыс. кубометров, правительство приняло решение о выплате субсидий на покрытие стоимости возросшей цены на газ и услугу по централизованному теплоснабжению. По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в отопительном сезоне 2016-2017 гг. воспользовались 7,4 миллиона семей, что составляет около 44% от всех домохозяйств Украины.
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