С начала года внешний долг Украины вырос до $113,6 млрд
Валовый внешний долг Украины на 1 апреля 2017 составил $113,64 млрд, что на $125 млн, или на 0,1%, выше показателя на начало года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Как отмечается, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% - до $36,45 млрд, долг центрального банка - на 2,5%, до $6,4 млрд.
Долг других депозитных корпораций снизился на 5,7% - до $8,45 млрд, долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил $53,3 млрд.
Прямые инвестиции (межфирменный долг) в первом квартале выросли на 4,9% - до $9,04 млрд, отмечает НБУ.
Ранее Министерство финансов сообщало, что государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд.
По словам министра Александра Данилюка, Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.
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