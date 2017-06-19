С начала года внешний долг Украины вырос до $113,6 млрд

Валовый внешний долг с начала года и до 1 апреля вырос на $125 млн

фото: пресс-служба НБУ

Валовый внешний долг Украины на 1 апреля 2017 составил $113,64 млрд, что на $125 млн, или на 0,1%, выше показателя на начало года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Как отмечается, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% - до $36,45 млрд, долг центрального банка - на 2,5%, до $6,4 млрд.



Долг других депозитных корпораций снизился на 5,7% - до $8,45 млрд, долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил $53,3 млрд.



Прямые инвестиции (межфирменный долг) в первом квартале выросли на 4,9% - до $9,04 млрд, отмечает НБУ.



Ранее Министерство финансов сообщало, что государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд.



По словам министра Александра Данилюка, Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере $14 млрд в 2017-2019 годах, $11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter