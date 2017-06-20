Россия признала, что провалила "развитие" аннексированного Крыма

Крым демонстрирует низкий уровень освоения бюджета и отставания по строительству, признаются оккупанты

Аннексированный Россией Крым демонстрирует низкий уровень освоения бюджета и отставания по строительству. Об этом пишет КоммерсантЪ, ссылаясь на проверку исполнения программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". Аудиторы констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией.



Также возникли вопросы и к дирекции по управлению программой: аудиторы посчитали, что объем средств на финансовое обеспечение на 2016-2017 годы был не обоснован, а ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. рублей в виде жалованья (от $8 до $10,5 тыс. по текущему курсу центробанка страны-агрессора). "Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, - 84,9 млн руб., или 78,6%", - говорится в отчете по итогам проверки. По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители.



Из предусмотренных планом возведения 448 объектов (начатых в 2016 году) отставание зафиксировано по 180 объектам.



Минэкономики РФ не располагает полным объемом информации о заключении и исполнении контрактов в отношении строек и объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, заключенных с высшими органами исполнительной власти в оккупированном Крыму.



На 1 января 2017 года задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 млн руб., в бюджет Севастополя - 162,4 млн руб. (увеличилась с начала в 2016 года в 3,6 и 2,1 раза, соответственно).



В Белом доме потребовали принять "исчерпывающие меры" до 1 июля.



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