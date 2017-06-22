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Курс рубля падает на фоне обвала на рынке нефти накануне

22.06.2017 11:43
Курс евро на Московской бирже приближается к отметке 67 рублей
Фото: EPA

Курс российского рубля в паре с долларом и евро сегодня, 22 июня, снижается на фоне падения цен на нефть накануне. Как сообщает сайт Московской биржи, доллар сейчас торгуется по 59,96 рубля, евро - 66,97 рубля.

Индекс ММВБ снижается на 0,48% - до 1843,07 пункта, измеряемый в долларах РТС - на 0,7%, до 966,78 пункта.

Нефть, по данным Bloomberg Markets, и сейчас торгуется по цене ниже $45 за баррель.  Курс Brent составляет $44,67, WTI - $42,39 за баррель.

Вчера котировки "черного золота" обвалились на данных о росте добычи в США. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,35 миллиона баррелей в сутки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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