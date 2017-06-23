Бюджет потерял более 1 млрд грн налогов из-за блокады - ГФС
За пять месяцев блокады торговли Украины с зоной АТО бюджет потерял более 1 млрд грн налогов. Об этом сообщил глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов, пишет Экономическая правда.
"У нас на учете в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО (на подконтрольной Украине территории)", - сказал Бамбизов.
По его словам, из-за захвата украинских компаний боевиками с начала года было потеряно 35 крупных предприятий. "Эти компании продолжают оставаться налогоплательщиками Украины, но налоговые платежи от них уменьшились", - сказал он.
"Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные - ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд грн налоговых поступлений", - объяснил Бамбизов.
Он отметил, что самые большие потери по налогу на прибыль - общая сумма недополученных в бюджет средств более 600 млн грн. На втором месте - потери от НДС (370,7 млн грн).
Офис крупных налогоплательщиков зафиксировал также недопоступления и по другим налогам: военному сбору (-10,4 млн грн), доли чистой прибыли (-82,6 млн грн), НДФЛ (-30,9 млн грн) и ЕСВ (-107,8 млн грн).
"Самые большие потери приходятся на предприятия ДТЭК, в том числе Схидэнерго, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, шахта Комсомолец Донбасса и другие компании", - сказал Бамбизов.
"В списке компаний, от которых из-за блокады уменьшились платежи в бюджет также Техремпоставка, Донбассэнерго, Енакиевский Коксохимпром, Днепровский меткомбинат, Мариупольский порт, Арселормиттал Кривой Рог и другие компании", - подытожил он.
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