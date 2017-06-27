Как долго будет укрепляться гривня

Какие факторы влияют на валютный рынок сейчас, и что его ждет осенью

Доллар дешевеет три месяца подряд. С начала года обменный курс укрепился более, чем на 6%. По состоянию на понедельник 26 июня официальный курс установлен на уровне 26,03 грн\ $ . В банковских отделениях доллар можно купить в среднем за 25,89 грн\ $. LIGA.net выясняла, в чем причина долгосрочного укрепления национальной валюты, и когда доллар снова начнет дорожать.



Экспортеры поддержали курс



Укреплению курса гривни в первой половине года традиционно способствовали сезонные факторы. С одной стороны в весенне-летний период у импортеров наблюдается снижение деловой активности. С другой стороны, активизируются аграрии, которые обеспечивают приток экспортной выручки и стабильные объемы продажи на межбанке. "В прошлом году украинские аграрии получили рекордный объем урожая, этот фактор до сих пор влияет на валютный рынок. Их активные продажи будут приносить стабильную валютную выручку до осени", - говорит Константин Фастовец, аналитик инвесткомпании Adamant Capital.



Ситуация на мировых рынках для Украины не всегда складывалась благоприятно. Однако пока сезонные факторы сдерживают потери от снижения цен на основные экспортные продукты. "С начала второго квартала цены на пшеницу снизились на 0,3%, на ячмень - на 6,8%, на кукурузу - выросли на 1,1%, на подсолнечное масло - на 2,3%. Стоимость железорудного сырья обвалилась на 29%, металлургической продукции - на 5%", - говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик ForexClub.



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Избыток иностранной валюты также наблюдается на наличном рынке. В мае население продало $ 805 млн и купило $ 356 млн. А с начала года чистая покупка валюты банками достигла $982 млн. Такую статистику частично обеспечила отмена с начала года 2% пенсионного сбора с операций по покупке инвалюты. По данным НБУ, в мае среднедневные объемы продаж наличной иностранной валюты превышали $40 млн, это более чем вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года.



Нацбанк ослабил хватку



Нисходящий тренд курса доллара позволил регулятору без давления на валютный рынок пополнять свои резервы и ослаблять ограничения. С начала 2017 года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 1 млрд долларов, а золотовалютные резервы выросли на 13,4%.



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Что касается либерализации рынка, то за последний месяц регулятор отменил ряд административных мер для юрлиц и физлиц. Ранее Национальный банк упростил вывод денег иностранным инвесторам, а также упростил работу компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. На прошлой неделе НБУ разрешил компаниям осуществлять собственные валютные операции на условиях "форвард" без ограничений по группе Классификатора иностранных валют, срока и вида операции. Также Нацбанк снял ограничения на проведение валютообменных операций на межбанковском валютном рынке для физлиц. "Последние изменения в правилах операций на условиях "форвард" - безусловно, шаг в правильном направлении, но они не слишком скажутся на объеме этого рынка. Спрос на валюту в связи с отменой ряда ограничений увеличится, но в этом нет никакой трагедии, поскольку предложение все равно преобладает. Осенью будут наблюдаться попытки укрепить курс доллара, но если благоприятная для нас ситуация на внешних рынках кардинально не изменится, особых рисков для курса гривны участники рынка не видят", - говорит Сергей Куриленко, член наблюдательного совета банка Глобус.



Прогноз на осень



Банкиры предполагают, что положительная динамика на валютном рынке приведет к дальнейшим послаблениям со стороны НБУ. "Тренд достаточно крепкой гривни в пределах 26 грн\ $ в ближайшие месяцы будет продолжаться, и именно данный факт позволит регулятору и в дальнейшем постепенно проводить политику либерализации рынка", - говорит Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.



Ближе к осени укрепление гривни может становиться из-за ухудшения ситуации на сырьевых рынках. На курсе может отразиться отложенный негативный эффект от блокады ОРДЛО. Перед отопительным сезоном активизируются импортеры, что традиционно приведет к коррекции рынка. Кроме, бюджет 2017 года предусматривает средневзвешенный годовой курс на уровне 27,2 грн\ $. Нынешний показатель отстает от бюджетного почти на 4%, выход на правительственный прогноз предусматривает неизбежное удорожание доллара. Эксперты рынка считают, что укрепление гривны уже достигло своих пиковых уровней, в августе курс стабилизируется и перейдет в фазу девальвации. "Полагаем, ближайший месяц или полтора курс будет держаться в диапазоне 26-26,5 грн\ $. Во второй половине августа курс будет двигаться к отметкам 27-27,2 грн\ $, и к осени перейдет в диапазон 27-28,5грн\ $", - говорит Андрей Шевчишин.



Кристина Болотова