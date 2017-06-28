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Госдолг Украины за май вырос до $74,7 млрд

28.06.2017 14:04
В прошлом месяце госдолг Украины вырос на $130 млн - до $74,7 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае вырос на 0,17%, или на $0,13 млрд - до $74,68 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

По данным Минфина, общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1,66 млрд грн, или $63,18 млрд, по сравнению с 1,67 млрд грн, или $63,01 млрд, месяцем ранее.

Прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,15 млрд до $37,09 млрд, тогда как прямой внутренний долг сократился до 687,52 млрд грн.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 303,01 млрд грн, или $11,50 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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