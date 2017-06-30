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Порошенко рассказал об эффекте от децентрализации

30.06.2017 12:54
По словам президента, за три года децентрализации местные бюджеты увеличились на 100 млрд грн
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

За три года децентрализации местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Об этом рассказал сегодня, 30 июня, президент Петр Порошенко.

По его словам, доходы городского бюджета Днепра в прошлом году составили 11 млрд грн, в то время как в 2014 году - 3 млрд грн. В Виннице в прошлом году было 3 млрд грн, в 2014 г. - немного более 1,5 млрд грн.

"В Киеве доходы бюджета в 2016 году выросли - я только что спросил у Виталия (Кличко, - ред.) - до 39 млрд грн. В 2014 году были меньше 24 млрд грн", - сказал он.

Порошенко добавил, что средства местных бюджетов должны направляться на строительство школ и дорог. "Средства, которые накапливаются местными руководителями на депозитах в коммерческих банках, по моему мнению, признак неэффективного управления городом", - отметил он.

Ранее сообщалось, что остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн. За апрель они выросли на 4%. По состоянию на 1 мая на казначейском счету у местных органов власти находилось 38,3 млрд грн, еще 8,1 млрд грн - на депозитных счетах в банках.

С начала текущего года остаток средств увеличился на 13,8 млрд грн или в 1,4 раза.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет, Порошенко Петр
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