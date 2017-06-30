Порошенко рассказал об эффекте от децентрализации

По словам президента, за три года децентрализации местные бюджеты увеличились на 100 млрд грн

За три года децентрализации местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Об этом рассказал сегодня, 30 июня, президент Петр Порошенко.



По его словам, доходы городского бюджета Днепра в прошлом году составили 11 млрд грн, в то время как в 2014 году - 3 млрд грн. В Виннице в прошлом году было 3 млрд грн, в 2014 г. - немного более 1,5 млрд грн.



"В Киеве доходы бюджета в 2016 году выросли - я только что спросил у Виталия (Кличко, - ред.) - до 39 млрд грн. В 2014 году были меньше 24 млрд грн", - сказал он.



Порошенко добавил, что средства местных бюджетов должны направляться на строительство школ и дорог. "Средства, которые накапливаются местными руководителями на депозитах в коммерческих банках, по моему мнению, признак неэффективного управления городом", - отметил он.



Ранее сообщалось, что остатки средств общего фонда всех местных бюджетов Украины по состоянию на 1 мая составили 47,4 млрд грн. За апрель они выросли на 4%. По состоянию на 1 мая на казначейском счету у местных органов власти находилось 38,3 млрд грн, еще 8,1 млрд грн - на депозитных счетах в банках.



С начала текущего года остаток средств увеличился на 13,8 млрд грн или в 1,4 раза.



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