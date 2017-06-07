НБУ купил на аукционе $50 млн
Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 июня, $50 млн.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $81,7 млн по курсу от 26,207 грн/долл до 26,26 грн/долл.
Регулятор покупал валюту по курсу от 26,207 грн/долл до 26,2099 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,2091 грн/долл, сообщает НБУ.
На аукционе 6 июня регулятор купил у банков $42,2 млн.
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