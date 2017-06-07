НБУ купил на аукционе $50 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,2091 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 июня, $50 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $81,7 млн по курсу от 26,207 грн/долл до 26,26 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,207 грн/долл до 26,2099 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,2091 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 6 июня регулятор купил у банков $42,2 млн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.