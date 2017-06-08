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Standard & Poor's снизил долгосрочный рейтинг Катара

08.06.2017 13:51
Агентство S&P снизило долгосрочный рейтинг Катара на фоне дипломатического кризиса в Персидском заливе
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до AA- с АА.

Как сообщает агентство на официальном сайте, рейтинг помещен в список на пересмотр с возможным дальнейшим снижением. Краткосрочный суверенный рейтинг Катара подтвержден на уровне А-1+.

S&P прогнозирует, что разрыв дипломатических отношений между Катаром и другими государствами Персидского залива негативно скажется на внешних позициях страны и может оказать давление на ее экономический рост и фискальные показатели.

Рейтинг будет снижаться, если внутренние политические риски будут существенно увеличиваться или если государственный долг будет расти значительно сильнее, чем ожидает агентство в настоящее время.

S&P прогнозирует также замедление роста ВВП Катара. В текущем году рост экономики составит 3,4%, в 2018 году - 3,3%, а в 2019-2020 годах - 3%. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,6%, а к 2020 году ускорится до 3,7%.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, ВВП, Инфляция, Standard & Poor's
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