ЕЦБ улучшил прогноз роста экономики еврозоны
08.06.2017 16:40
По итогам текущего года ВВП еврозоны вырастет на 1,9%, прогнозирует Европейский центральный банк
Фото: EPA
Экономика еврозоны по итогам текущего года вырастет на 1,9%. Такой прогноз дает Европейский центральный банк, сообщает AFP.
Агентство отмечает, что ЕЦБ улучшил прогноз экономического роста валютного союза на этот и два следующих года.
По итогам 2018 года ВВП еврозоны, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2019 - на 1,7%.
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