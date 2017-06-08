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ЕЦБ улучшил прогноз роста экономики еврозоны

08.06.2017 16:40
По итогам текущего года ВВП еврозоны вырастет на 1,9%, прогнозирует Европейский центральный банк
Фото: EPA

Экономика еврозоны по итогам текущего года вырастет на 1,9%. Такой прогноз дает Европейский центральный банк, сообщает AFP.

Агентство отмечает, что ЕЦБ улучшил прогноз экономического роста валютного союза на этот и два следующих года.

По итогам 2018 года ВВП еврозоны, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2019 - на 1,7%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕЦБ, ВВП
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