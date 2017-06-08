ЕЦБ улучшил прогноз роста экономики еврозоны

По итогам текущего года ВВП еврозоны вырастет на 1,9%, прогнозирует Европейский центральный банк

Экономика еврозоны по итогам текущего года вырастет на 1,9%. Такой прогноз дает Европейский центральный банк, сообщает AFP.



Агентство отмечает, что ЕЦБ улучшил прогноз экономического роста валютного союза на этот и два следующих года.



По итогам 2018 года ВВП еврозоны, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2019 - на 1,7%.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.