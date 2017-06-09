В мае инфляция в Украине ускорилась

По данным Госстата, в мае рост индекса потребительских цен составил 1,3%, по сравнению с 0,9% в апреле

Цены на потребительском рынке в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,3%, с начала года - на 6,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,3%. Больше всего (на 16,7% и 12,8%) подорожали овощи и фрукты. На 2,9-0,8% повысились цены на мясо и мясопродукты, рис, хлеб. В то же время существенно (на 13,4%) подешевели яйца, на 3,3% и 2,1% - гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. табачные изделия - на 5,5%, алкогольные напитки - на 0,9%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 8,0%, канализацию - на 5,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 4,4%, отмечают в Госстате.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 0,9%, проезда в автодорожном транспорте на 0,4%.

Вместе с тем произошло удешевление перевозок авиационным и железнодорожным пассажирским транспортом на 1,5% и 0,7% соответственно.

Напомним, в апреле рост индекса потребительских цен составил 0,9%, по сравнению с 1,8% в марте.