ЕБРР увеличил размер компенсации по "теплым" кредитам
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем в два раза увеличил размер компенсации по программе IQ energy, которая направлена на модернизацию и утепление жилья. При этом максимальная сумма гранта, доступная одному физлицу, осталась неизменной и составляет 3 тыс. евро, сказано в пресс-релизе банка.
"Своим решением - увеличить размер гранта до 35% от общей суммы кредита - мы стремимся не только помочь жителям Украины утеплить и модернизировать свое жилье, но и, что гораздо важнее в долгосрочной перспективе, сознательно переходить к рациональному потреблению энергоресурсов через использование современных энергоэффективных технологий", - отметил Шевки Аджунер, директор ЕБРР в Украине.
Компенсация будет выплачиваться в течение 3-5 недель после подтверждения электронной заявки. Ее можно будет получить не только на основное оборудование, но и на сопутствующие товары, а также стоимость монтажных работ, если они были приобретены в кредит от банков-партнеров программы, вместе с основным оборудованием.
Договора о сотрудничестве по программе IQ energy подписаны с Райффайзен Банком Аваль, Укрсиббанком и ОТП Банком. Компенсацию можно получить и при приобретении товаров с помощью кредитных карт за счет кредитных средств от Райффайзен Банка Аваль или ОТП Банка.
Руководитель программы IQ energy Оксана Булгакова презентовала новую категорию, на которую можно будет получить компенсацию при модернизации жилья, - рекуператоры. "Мы ожидаем, что новые условия и расширение каталога технологий позволят украинцам модернизировать свои дома качественными материалами, которые соответствуют европейским стандартам и будут способствовать минимизации потерь тепла в жилищном секторе и повышению уровня комфорта", - отметила она.
Напомним, программа IQ energy (Ай-Кью энерджи) разработана ЕБРР, финансируется Партнерством Е5Р при поддержке ЕС, Шведского Агентства по Международному Сотрудничеству и Развитию (Sida) и Федерального министерства финансов Австрии. Общий объем компенсаций на утепление жилья - 15 млн евро. Цель программы - повышение энергоэффективности украинского жилищного сектора.
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