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США и Канада договорились усовершенствовать соглашение NAFTA

15.07.2017 16:26
Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили NAFTA и другие вопросы сотрудничества
Фото: EPA

Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились усовершенствовать соглашение о свободной торговле между североамериканскими странами (NAFTA). Об этом сообщает Bloomberg.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества по вопросам национальной безопасности и обороны и ситуацию в Северной Корее.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной компании заявлял о готовности выйти из NAFTA. Однако в апреле Трамп пообещал, что США не будут расторгать соглашение. 18 мая Белый дом сообщил Конгрессу о начале процесса пересмотра NAFTA.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, США, Канада, Трамп
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