США и Канада договорились усовершенствовать соглашение NAFTA
Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились усовершенствовать соглашение о свободной торговле между североамериканскими странами (NAFTA). Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества по вопросам национальной безопасности и обороны и ситуацию в Северной Корее.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной компании заявлял о готовности выйти из NAFTA. Однако в апреле Трамп пообещал, что США не будут расторгать соглашение. 18 мая Белый дом сообщил Конгрессу о начале процесса пересмотра NAFTA.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2884
-
2636
-
2535
-
2109
-
2076
- США и Канада договорились усовершенствовать соглашение NAFTA 16:26
- Данилюк сообщил о вмешательстве при внесении изменений в бюджет 15:35
- В банк Новый ввели временную администрацию 09:01
- НБУ выбрал банки-участники валютной интервенции по лучшему курсу вчера 19:15
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,02/26,04 вчера 17:20