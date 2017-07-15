США и Канада договорились усовершенствовать соглашение NAFTA

Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили NAFTA и другие вопросы сотрудничества

Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились усовершенствовать соглашение о свободной торговле между североамериканскими странами (NAFTA). Об этом сообщает Bloomberg.



Стороны также обсудили возможности сотрудничества по вопросам национальной безопасности и обороны и ситуацию в Северной Корее.



Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной компании заявлял о готовности выйти из NAFTA. Однако в апреле Трамп пообещал, что США не будут расторгать соглашение. 18 мая Белый дом сообщил Конгрессу о начале процесса пересмотра NAFTA.



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