НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций
Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.
Упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.
Для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов.
"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", - заявили в НБУ.
Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля и вступают в силу с 20 июля 2017 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций 08:56
- Средняя зарплата превысит 7 тыс. грн в июле - Гройсман 12:11
- Украинцы больше продают валюты, чем покупают 13:43
- Биткоин падает, капитализация криптовалют снизилась в 2 раза 14:54
- НБУ заявил о существенном росте реализации залогового имущества 12:09
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5903
-
3859
-
3230
-
2656
-
2635
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,89/25,915 17:24
- Гройсман: Украина тратит 100 млрд грн в год на обслуживание долга 15:22
- Минфину поручили профинансировать программу по экономии субсидий 14:35
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличные курсы валют (данные на 12:00) 12:09