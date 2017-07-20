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НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

20.07.2017 08:56
В Нацбанке считают, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет ослаблять ограничения на валютном рынке
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

Упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов.

"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", - заявили в НБУ.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля и вступают в силу с 20 июля 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, НБУ
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