НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций

В Нацбанке считают, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет ослаблять ограничения на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

Упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов.

"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", - заявили в НБУ.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля и вступают в силу с 20 июля 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.