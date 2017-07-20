Минфин и ПриватБанк создадут систему верификации бюджетных выплат
Министерство финансов и государственный ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве для создания в Украине единой системы верификации бюджетных выплат. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.
Как отметил министр финансов Александр Данилюк, госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривень из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. По его словам, это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов. Также без создания системы верификации бюджетных выплат государство не может обеспечить качественное предоставление льгот и других услуг, считает министр.
"Наша главная цель - повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым", - отметил Александр Данилюк.
Как сообщил глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, банк готов делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли для построения системы верификации бюджетных выплат, других общенациональных баз данных.
"Одним из главных стратегических направлений работы банка является Приват.Share, интеграция передовых технологий в системы госуправления и государственных финансов, - отметил Александр Шлапак. - На сегодня единая клиентская база ПриватБанка является самым совершенным в Украине примером создания и администрирования базы данных, и наш опыт, наши наработки позволят государству не изобретать велосипед, а в кратчайшие сроки построить систему верификации бюджетных выплат".
При разработке единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок. По словам Шлапака, новая система, на разработку которой нужно полгода, позволит раздробленные и бесчисленные базы данных объединить в единую управляемую систему.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Минфин и ПриватБанк создадут систему верификации бюджетных выплат 12:03
- НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций 08:56
- Средняя зарплата превысит 7 тыс. грн в июле - Гройсман 12:11
- Украинцы больше продают валюты, чем покупают 13:43
- Биткоин падает, капитализация криптовалют снизилась в 2 раза 14:54
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5935
-
3883
-
3245
-
2664
-
2638
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,89/25,915 17:24
- Гройсман: Украина тратит 100 млрд грн в год на обслуживание долга 15:22
- Минфину поручили профинансировать программу по экономии субсидий 14:35
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:16
- Наличные курсы валют (данные на 12:00) 12:09