Минфин и ПриватБанк создадут систему верификации бюджетных выплат

В ПриватБанке заявили, что готовы делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли

Министерство финансов и государственный ПриватБанк подписали меморандум о сотрудничестве для создания в Украине единой системы верификации бюджетных выплат. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как отметил министр финансов Александр Данилюк, госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривень из-за отсутствия системы мониторинга использования средств для выплат льгот, социальных пособий, субвенций на предоставление льгот и субсидий. По его словам, это обусловлено несогласованностью существующих баз данных различных государственных органов. Также без создания системы верификации бюджетных выплат государство не может обеспечить качественное предоставление льгот и других услуг, считает министр.

"Наша главная цель - повысить эффективность системы верификации бюджетных выплат, что значительно сэкономит бюджетные средства. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком в этом направлении для всей страны является важным и необходимым", - отметил Александр Данилюк.

Как сообщил глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, банк готов делиться эффективными решениями и архитектурами в IT-отрасли для построения системы верификации бюджетных выплат, других общенациональных баз данных.

"Одним из главных стратегических направлений работы банка является Приват.Share, интеграция передовых технологий в системы госуправления и государственных финансов, - отметил Александр Шлапак. - На сегодня единая клиентская база ПриватБанка является самым совершенным в Украине примером создания и администрирования базы данных, и наш опыт, наши наработки позволят государству не изобретать велосипед, а в кратчайшие сроки построить систему верификации бюджетных выплат".

При разработке единой системы верификации бюджетных выплат будут использоваться не только уже готовые наработки ПриватБанка, но и привлекаться квалифицированные специалисты банка для создания новых разработок. По словам Шлапака, новая система, на разработку которой нужно полгода, позволит раздробленные и бесчисленные базы данных объединить в единую управляемую систему.

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