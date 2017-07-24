НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей

Справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов

Национальный банк Украины (НБУ) прекращает выдачу справок о проведении декларирования валютных ценностей субъектам предпринимательской деятельности. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

"Согласно утвержденным изменениям, такая справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями уполномоченными банками Украины, а также осуществление других видов внешнеэкономической деятельности", - сообщает НБУ.

В то же время, сохраняется требование о предоставлении информации для декларирования валютных ценностей, доходов и имущества субъектами предпринимательской деятельности НБУ и государственным налоговым инспекциям по месту нахождения таких субъектов.