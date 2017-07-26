Наличные курсы (данные на 14:00)

В среду, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5,57 коп до 25,7507 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,53 коп - до 26,107 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 25,89 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 3,3 коп - до 29,7173 грн. Средний курс продажи евро вырос на 3 коп до 30,301 грн. Продать евро дороже можно за 30 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,949 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,426 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.





Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25.7507 26.1070 0.3949 0.4426 29.7173 30.3010 Медиана 25.7000 25.9650 0.4150 0.4400 29.7450 30.2800

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