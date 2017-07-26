Наличные курсы (данные на 14:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,53 коп - до 26,107 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 25,89 грн.
Средний курс покупки наличного евро вырос на 3,3 коп - до 29,7173 грн. Средний курс продажи евро вырос на 3 коп до 30,301 грн. Продать евро дороже можно за 30 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,949 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 4,426 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25.7507
|26.1070
|0.3949
|0.4426
|29.7173
|30.3010
|Медиана
|25.7000
|25.9650
|0.4150
|0.4400
|29.7450
|30.2800
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