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Единые казначейские счета заработают 1 июля 2018 года - Минфин

26.07.2017 19:30
Министерство финансов разработало законопроект, который предполагает запуск единых казначейских счетов с 1 июля следующего года

Единый казначейский счет (ЕКС) должен заработать с лета следующего года. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на копию законопроекта Министерства финансов.

Единый счет - это открытый по собственному желанию плательщика в казначействе счет, спустя он сможет платить налоги (гасить налоговый долг) и ЕСВ.

ЕКС не будет использоваться в для уплаты налога на добавленную стоимость и акциза по реализации полного поскольку эти налоги уплачиваются через системы электронного администрирования (СЭА). Плательщик сможет перечислять средства с единого счета на счета в СЭА.

Открытие единого счета будет происходить так: плательщик сообщает Государственной фискальной службе (ГФС) о своем желании открыть счет. ГФС направляет соответствующее сообщение казначейству, затем информация об открытии счета и его реквизиты отображается в электронном кабинете налогоплательщика.

Платить налоги плательщик также будет через электронный кабинет.

Закрытие счета возможно в двух случаях: по собственному желанию плательщика или принудительно в случае прекращения юридического лица. В таком случае это делает ГФС.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а единые казначейские счета заработают не позднее 1 июля следующего года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Налогообложение
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