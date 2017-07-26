Единые казначейские счета заработают 1 июля 2018 года - Минфин
Единый казначейский счет (ЕКС) должен заработать с лета следующего года. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на копию законопроекта Министерства финансов.
Единый счет - это открытый по собственному желанию плательщика в казначействе счет, спустя он сможет платить налоги (гасить налоговый долг) и ЕСВ.
ЕКС не будет использоваться в для уплаты налога на добавленную стоимость и акциза по реализации полного поскольку эти налоги уплачиваются через системы электронного администрирования (СЭА). Плательщик сможет перечислять средства с единого счета на счета в СЭА.
Открытие единого счета будет происходить так: плательщик сообщает Государственной фискальной службе (ГФС) о своем желании открыть счет. ГФС направляет соответствующее сообщение казначейству, затем информация об открытии счета и его реквизиты отображается в электронном кабинете налогоплательщика.
Платить налоги плательщик также будет через электронный кабинет.
Закрытие счета возможно в двух случаях: по собственному желанию плательщика или принудительно в случае прекращения юридического лица. В таком случае это делает ГФС.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а единые казначейские счета заработают не позднее 1 июля следующего года.
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