Денежная масса в июле выросла до 1,11 трлн грн
Денежная масса в пролом месяце выросла на 1% - до 1,11 трлн грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины на официальном сайте.
Регулятор отмечает, что соответствующая динамика обусловлена как увеличением объема наличных средств в обращении вне банков - на 1,3%, до 311,64 млрд грн, так и ростом остатков по депозитам - на 0,9%, до 802,79 млрд грн.
В том числе депозитный портфель в иностранной валюте в июле вырос на 1,4% - до 353 млрд грн.
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