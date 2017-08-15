НБУ в июле пополнил резервы на $30 млн
15.08.2017 17:46
За месяц НБУ купил на межбанке $64,7 млн, продал – $34,9 млн
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в июле пополнил международные резервы на $29,8 млн посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
За месяц НБУ купил $64,7 млн, продал - $34,9 млн.
С начала года Нацбанк пополнил резервы на межбанке на $1,38 млрд.
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