НБУ в июле пополнил резервы на $30 млн

За месяц НБУ купил на межбанке $64,7 млн, продал – $34,9 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в июле пополнил международные резервы на $29,8 млн посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



За месяц НБУ купил $64,7 млн, продал - $34,9 млн.



С начала года Нацбанк пополнил резервы на межбанке на $1,38 млрд.



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