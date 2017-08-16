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Госкомпании в 2016 году перечислили в бюджет 15,5 млрд грн

16.08.2017 14:13
Наибольшую сумму дивидендов в госбюджет за прошлый год перечислил Нафтогаз - почти 13,3 млрд грн

В 2016 году госкомпании Украины перечислили в государственный бюджет 15,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

15,2 млрд грн были перечислены в качестве дивидендов, еще 223,5 млн грн - как часть чистой прибыли.

Наибольшую сумму дивидендов в госбюджет за прошлый год перечислила НАК Нафтогаз Украины - почти 13,3 млрд грн, что составляет около 87,5% от всей суммы уплаченных дивидендов.

Кроме того, в списке крупных дивидендов: Укргидроэнерго - 662,9 млн грн; Турбоатом - 400,7 млн грн; Объединенная горно-химическая компания - 321,8 млн грн; ДТЭК Днепроэнерго - 285,6 млн грн; Центрэнерго - 151,4 млн грн; ДТЭК Днепрооблэнерго - 58,9 млн грн; Аграрный фонд - 24,4 млн грн; FishingCompany S.A. - 15,1 млн  грн; Украинское Дунайское пароходство - 15 млн грн.

По итогам 2016 года госкомпаниям, которые не оплатили своевременно дивиденды, была начислена пеня в размере около 77,9 тыс. грн. При этом сумма уже уплаченной пени составляет около 41,9 тыс. грн.

В МЭРТ напомнили, что базовый норматив отчисления части прибыли установлен в размере 50%. Для Укргидроэнерго и Ощадбанка утвержден соответствующий базовый норматив в размере 30% от прибыли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, дивиденды
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