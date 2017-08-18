Литва предлагает ЕС ежегодно выделять €5 млрд помощи Украине
Литва предлагает Европейскому союзу (ЕС) выделять ежегодно по €5 млрд на евроинтеграцию Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что речь идет об инициативе по Новому европейскому плану для Украины на 2017-2020 годы.
"Эта инициатива литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие. Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения", - отметил Кубив.
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