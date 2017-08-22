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Зарплата учителей в 2018 году вырастет на 25% - Гройсман

22.08.2017 11:55
Глава правительства анонсировал увеличение зарплат учителям в следующем году
Владимир Гройсман

Кабинет министров закладывает в проект бюджета на 2018 год увеличение заработных плат учителям на 25%. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"В бюджете на следующий год будет очередное повышение - в рамках 25%. Это то, за что мы должны бороться", - сказал Гройсман во время проверки работы Центра предоставления административных услуг в Киеве.

Он также добавил, что правительство начинает программы модернизации обучения, и начинает из первых - третьих классов. "Хотим укомплектовать эти классы техническими средствами для развития детей", - сказал глава правительства.

Отдельно он коснулся темы уменьшения количества студентов, имеющих право на получение стипендий. Такую инициативу озвучил Минфин. "Никто ничего не будет уменьшать. Политику в образовании формирует Министерство образования и науки Украины… ", - сказал Гройсман.

В госбюджете на 2017 год было заложено увеличение зарплат учителям на 50%.

С 1 января 2017 года уровень оплаты труда педагогических работников повысился на два тарифных разряда. Учитель высшей категории был отнесен к 12 тарифному разряду с должностным окладом 2830 грн., а с 1 января 2017 года повышен до 14 тарифного разряда с должностным окладом 3872 грн.

Следующее увеличение окладов педагогических работников запланировано с 1 сентября 2017 года. При этом органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно принимать решение о росте тарифных разрядов педагогических работников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата, Гройсман
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