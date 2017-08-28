Франция выделит Ираку кредит на €430 млн

Правительство Франции решило выделить Ираку кредит на €430 млн в обмен на ряд реформ

Франция выделит Ираку кредит в сумме €430 млн ($513 млн). Как сообщает Bloomberg, решение оказать финансовую помощь вызвано тем, что бюджет Ирака понес убытки из-за участия в борьбе с ИГ и падения цен на нефть.



По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, деньги поступят до конца года.



Bloomberg уточняет, что французское правительство выделает кредит на условиях, сходных с условиями Всемирного банка. Ирак должен будет улучшить управление госфинансами и госкомпаниями, а также заняться увеличением энергоэффективности.



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