Франция выделит Ираку кредит на €430 млн
Франция выделит Ираку кредит в сумме €430 млн ($513 млн). Как сообщает Bloomberg, решение оказать финансовую помощь вызвано тем, что бюджет Ирака понес убытки из-за участия в борьбе с ИГ и падения цен на нефть.
По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, деньги поступят до конца года.
Bloomberg уточняет, что французское правительство выделает кредит на условиях, сходных с условиями Всемирного банка. Ирак должен будет улучшить управление госфинансами и госкомпаниями, а также заняться увеличением энергоэффективности.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16529
-
6033
-
3487
-
3398
-
3270