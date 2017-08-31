Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,86 коп - до 25,7583 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - также 25,65 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,23 коп и составляет 30,0807 грн, средний курс продажи упал на 3,94 коп до 30,7013 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,394 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25,4900
|25,7583
|0,3922
|0,4394
|30,0807
|30,7013
|Медиана
|25,5000
|25,7500
|0,4150
|0,4400
|30,1000
|30,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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