Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,57 коп до 25,49 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,86 коп - до 25,7583 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - также 25,65 грн.



Средний курс покупки евро упал на 3,23 коп и составляет 30,0807 грн, средний курс продажи упал на 3,94 коп до 30,7013 грн. Продать евро дороже можно за 30,3 грн, купить дешевле - за 30,5 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,394 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4900 25,7583 0,3922 0,4394 30,0807 30,7013 Медиана 25,5000 25,7500 0,4150 0,4400 30,1000 30,7000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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