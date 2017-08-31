Поступления от экспорта продолжают расти - НБУ

Регулятор отмечает, что фундаментальные факторы остаются благоприятными для украинских экспортеров

Поступления от экспорта в Украину в последние месяцы продолжали расти. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Регулятор отмечает, что фундаментальные факторы остаются благоприятными для украинских экспортеров, в частности, конъюнктура на мировых рынках стали и железной руды. "Последние месяцы экспортные поступления продолжали расти, в среднем превышая прошлогодние показатели примерно на 15%. Продолжает в значительных объемах заходить и выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции", - сообщает НБУ.



В течение последнего месяца на мировых рынках резко выросли цены на металлы и руды. Если цены останутся на текущих уровнях, этот рост даст дополнительный импульс экспортных поступлений в Украину, хотя и с определенным временным лагом, указывает Нацбанк.



На 1 августа международные резервы Украины составляли почти $18 млрд и являются достаточными для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, а также для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, заверяет регулятор.



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