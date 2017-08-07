Курс биткоина превысил $3,2 тысячи
Курс криптовалюты биткоин сегодня утром превысил $3,2 тыс. Об этом сообщает ITC.
В мае курс биткоина впервые превысил $2 тыс, а в начале июня дорос почти до $3 тыс., но резко обвалился до $2,7 тыс.
1 августа биткоин разделился на две валюты из-за спора между майнерами.
Незадолго после этого капитализация новой валюты, биткоин кэш, превысила $9 млрд.
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