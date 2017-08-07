НБУ купил у банков $50 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,7866 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 августа, $50 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $74,6 млн по курсу от 25,778 грн/долл до 25,8 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 25,778 грн/долл до 25,7895 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,7866 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 12 июня регулятор купил у банков около $50 млн.



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