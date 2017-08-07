Почтовый банк: бизнес или дыра для бюджета

Инвестаналитик Иван Угляница объясняет, почему финансовые амбиции Укрпочты могут обернуться убытками для налогоплательщиков

Украинская экономика переживает сложный период. За последние три с половиной года банковская система сократилась вдвое, население потеряло сбережения, предприятия - оборотные активы. Выплатить компенсацию вкладчикам и докапитализировать госбанки удалось за счет эмиссии, инфляции и девальвации, то есть за счет всех украинцев. Устойчивые позиции госбанков не должны вводить в заблуждение - их менеджмент и качество активов ничем не лучше частных, просто последние, в отличие от государства, не могут печатать деньги.

Уроки прошлого быстро забываются. В Украине продолжают лоббировать создание новых проектов, которые лишь множат черные дыры в бюджете. Земельный банк, банк плохих активов, банк развития экспорта, ипотечный банк, почтовый - вот далеко не полный список. Многие из этих фантомов требуют особенных условий и отдельного регулирования. Например, Укрпочта лоббирует принятие специального закона для почтового банка, чтобы обойти процедуру лицензирования НБУ, экономические нормативы, требования по достаточности капитала и так далее.

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Девиз окологосударственного и олигархического бизнеса в Украине - мы хотим работать и зарабатывать прибыль, но нам нужен закон, который бы позволил доходы оставлять себе, а расходы - государству. Как ни удивительно, такой подход в Украине успешно работает. Излишне говорить, что такие проекты часто обходятся без бизнес-плана или глубокой проработки идеи. Лоббирование специальных законов и льгот само по себе отличный бизнес-план. Копнешь глубже - окажется, что бизнеса и прибыли для государства в этих идеях нет. А есть лишь убытки для налогоплательщиков.

На примере того же почтового банка легко продемонстрировать, что лоббисты этой идеи с начала и до конца противоречат сами себе. Приведу несколько месседжей Укрпочты.

Запуск почтовых счетов и других услуг позволит заработать компании и государству.

Руководство Укрпочты говорит, что ее "банк" будет обслуживать жителей преимущественно сельской местности - населенные пункты от 100 до 2000 человек.

Сама компания признает, что из 11 500 отделений 90% прибыли генерируют лишь 2000. Получается, остальные 9500 работают практически в ноль. Очевидно, что прибыльные отделения находятся в крупных населенных пунктах, где широко представлены банковские услуги и есть конкуренция.

Если сопоставить данные, выходит, что Укрпочта намерена развивать новые услуги там, где не может заработать даже на старых.

При этом важно не только наличие самого клиента, с которым, как мы уже убедились, проблема, но и активность клиентов, количество приобретаемых продуктов, частота совершения операций и объемы. На корпоративных клиентов почтовому банку не стоит рассчитывать. Кто же тогда будет источником его дохода? Вопрос риторический.

Удивительно идти за деньгами в заведомо убыточные локации. Причем туманные перспективы начинаний подтверждает не только опыт других участников рынка, но и свой (то есть Укрпочты) собственный.



Базой для финансовой деятельности Укрпочты будут нынешние отделения, значит развитие не потребует бюджетных средств.

Госкомпания не скрывает, что в 80% ее отделений нет компьютеров. А компьютеризированные точки на две трети оснащены устаревшей техникой. Речь идет о простейшем базовом оснащении, а не о внутрибанковской системе управления процессами, системе обработки данных и т.д., без которых в наше время банк просто не может функционировать.



Есть и другие затраты. Руководство компании говорит о $500 млн инвестиций необходимых для развития. Деньги нужны на ремонты отделений, закупку автомобилей, банкоматы.

Требования по безопасности и уменьшению операционных рисков определяют условия к оборудованию отделений, кассовым узлам, инкассаторским автомобилям. Как и в случае с IT-системами, это стоит намного дороже, чем побелка помещений и закупка новых компьютеров.

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Еще одна статья - оплата труда персонала банковской сети. Новые сервисы потребуют расходов на повышение квалификации и соответственное увеличение зарплаты либо одномоментной кадровой ротации.

Есть ли у компании свободные деньги? Укрпочта признавала, что даже с нынешним фондом оплаты труда ее доходы ненамного перекрывают расходы на зарплаты сотрудникам.

Банковские нормативы не будут распространяться на новый банк, поэтому не будет необходимости выполнять требования к размеру уставного и регулятивного капитала.

Нормативы Нацбанка служат предохранителями от чрезвычайно рискованной и разбалансированной банковской деятельности. Да и капитал: это не бумажное понятие, не просто норматив - это те же капитальные инвестиции, та же подушка для обеспечения работы банка и смягчения операционных убытков.

Без капитала весь этот набор несуразностей вообще не взлетит.



Неминуемые операционные расходы и капитальные инвестиции моментально пробьют в компании брешь. И деньги пойдут не на создание "банка" де-юре, а на его поддержку или спасение.

Источником капитала с высокой долей вероятности опять-таки будет бюджет. Другими словами - карман налогоплательщиков.

Укрпочта будет размещать всю ликвидность в центробанке либо в других уполномоченных банках.

Стратегия управления активами и пассивами будущего банка вызывает удивление. По сути компания будет инвестировать в инструменты и краткосрочные активы с высокой волатильностью и относительно невысокой доходностью и с этих доходов планирует выплачивать проценты по депозитам населения, которые имеют значительно менее волатильную доходность.



С таким подходом почта превращается в некую финансовую пирамиду. Она предлагает стабильный депозитный доход, а зарабатывать будет с очень волатильной базы, фактически с казначейских операций.

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Расчетно-кассовые банки (каким претендует стать Укрпочта) зачастую вообще не платят по клиентским остаткам на счетах, либо платят какие-то минимальные ставки. Причина в том, что сам банк из-за необходимости держать в ликвидных активах покрытие около 100% обязательств может вкладывать практически только в инструменты денежного рынка, то есть краткосрочные активы с погашением до одного месяца или менее с достаточно нестабильной и при этом преимущественно низкой доходностью.

Таким образом, и здесь вопрос в постоянных противоречиях внутри бизнес-плана - если по депозитам не платить практически совсем, тогда как предполагается формировать пассивную базу с точки зрения Укрпочты? Да и сам вопрос пассивной базы для расчетного банка не должен стоять. Такому банку более важен оборот и скорость, частота пользования услугами, которые вряд ли может обеспечить "целевой клиент" банка Укрпочты - житель небольшого населенного пункта, села с соответствующими доходами и потребительской корзиной.

Иван Угляница, инвестиционный аналитик